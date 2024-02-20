Роспотребнадзор рассказал о семи продуктах- «мошенниках»

Многие люди привыкли думать, что некоторые продукты, например, мюсли и протеиновые батончики, приносят пользу и являются диетическими. Роспотребнадзор в своем Telegram-канале рассказал, какая пища на самом деле только притворяется таковой.
- Сладкие йогурты и творожки
В этих продуктах содержится много сахара. Съев всего один йогурт, можно получить суточную дозу глюкозы, даже не заметив этого.
- Соки и нектары
В пакетированных соках и нектарах, как и в сладких йогуртах, содержится большое количество сахара. Также витаминов в этих напитках очень мало.
- Обезжиренные молочные продукты
Лишение молочных продуктов естественных жиров делает их практически бесполезными. В частности, кальций из такого молока хуже усваивается в организме. Также в такую пищу часто добавляют сахар для улучшения вкуса.
- Мюсли
Покупные мюсли не всегда содержат столько орехов и злаков, сколько указано на упаковке. Помимо прочего, в продукте много растительных масел и сахара.
- Каши быстрого приготовления
В «быстрых кашах» крупа измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. Вместо пользы организм получает «пустые калории» вместе с сахаром, усилителями вкуса, синтетическими ароматизаторами и прочими добавками.
- Протеиновые батончики
Зачастую производители занижают количество калорий, жиров и углеводов в протеиновых батончиков. Одновременно с этим они утверждают, что белка в продукте содержится очень много. Однако в реальности на деле последний показатель оказывается не таким высоким.
- Продукты без глютена
Производители безглютеновых продуктов вынуждены заменять вещество чем-то другим. Поэтому белка в пище становится меньше, а быстрых углеводов — больше.
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Анна Морозова