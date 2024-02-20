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Роспотребнадзор рассказал о семи продуктах- «мошенниках»

В список попали соки и мюсли.
Источник: РИА "Новости"

Многие люди привыкли думать, что некоторые продукты, например, мюсли и протеиновые батончики, приносят пользу и являются диетическими. Роспотребнадзор в своем Telegram-канале рассказал, какая пища на самом деле только притворяется таковой.

  • Сладкие йогурты и творожки

В этих продуктах содержится много сахара. Съев всего один йогурт, можно получить суточную дозу глюкозы, даже не заметив этого.

  • Соки и нектары

В пакетированных соках и нектарах, как и в сладких йогуртах, содержится большое количество сахара. Также витаминов в этих напитках очень мало.

  • Обезжиренные молочные продукты

Лишение молочных продуктов естественных жиров делает их практически бесполезными. В частности, кальций из такого молока хуже усваивается в организме. Также в такую пищу часто добавляют сахар для улучшения вкуса.

  • Мюсли

Покупные мюсли не всегда содержат столько орехов и злаков, сколько указано на упаковке. Помимо прочего, в продукте много растительных масел и сахара.

  • Каши быстрого приготовления

В «быстрых кашах» крупа измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. Вместо пользы организм получает «пустые калории» вместе с сахаром, усилителями вкуса, синтетическими ароматизаторами и прочими добавками.

  • Протеиновые батончики

Зачастую производители занижают количество калорий, жиров и углеводов в протеиновых батончиков. Одновременно с этим они утверждают, что белка в продукте содержится очень много. Однако в реальности на деле последний показатель оказывается не таким высоким.

  • Продукты без глютена

Производители безглютеновых продуктов вынуждены заменять вещество чем-то другим. Поэтому белка в пище становится меньше, а быстрых углеводов — больше.

Ранее россиянам назвали четыре продукта, без которых невозможно обойтись в феврале.

Анна Морозова