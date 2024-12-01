Роспотребнадзор прокомментировал эпидситуацию с микоплазменной пневмонией

В ведомстве напомнили, что основной профилактикой является соблюдение личной гигиены, отсутствие переохлаждения, влажная уборка. «Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств», — уточнили в пресс-службе.