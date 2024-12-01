Роспотребнадзор прокомментировал эпидситуацию с микоплазменной пневмонией

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что основной профилактикой является соблюдение личной гигиены, отсутствие переохлаждения, влажная уборка. «Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств», — уточнили в пресс-службе.
Микоплазменная пневмония — инфекционное заболевание, возбудителем которого является Мycoplasma pneumoniae. Оно передается воздушно-капельным путем и имеет сезонность. Инкубационный период составляет до 14 дней, иногда — до трех недель. Среди основных симптомов — кашель, боль в груди.