Роспотребнадзор Прикамья объявил о запрете яичницы и грибов в столовых школ

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю объявило о запрете яичницы и грибов в школьных столовых.
Об этом говорится на сайте ведомства, где приведены изменения СанПиН, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года. Как уточняет Роспотребнадзор, новый документ определяет нормы и требования к питанию в школьных столовых. Отдельно ведомство остановилось на рационе питания и запрещённых продуктах и блюдах, которых не должно быть на столах в школьных столовых.
Так, помимо яичницы-глазуньи и грибов, в число запрещённых попали блинчики с творогом и мясом, макароны по-флотски (уточняется, что именно с мясным фаршем), макароны с рубленным яйцом, а также холодные супы (включая окрошку).
Запрещены для питания школьников также закусочные консервы, заливные блюда (как рыбные, так и мясные), студни, форшмак из сельди, сырокопчёные колбасы и прочие изделия.
«В меню для учащихся отсутствуют жаренные во фритюре пищевые продукты, первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов быстрого приготовления, острые соусы, кетчупы, майонез, кофе, газированные напитки, квас, кремовые кондитерские изделия, карамель, жевательная резинка», — закончил перечень запрещённых для школьников блюд и продуктов Роспотребнадзор.