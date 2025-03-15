Роспотребнадзор Прикамья объявил о запрете яичницы и грибов в столовых школ

Об этом говорится на сайте ведомства, где приведены изменения СанПиН, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года. Как уточняет Роспотребнадзор, новый документ определяет нормы и требования к питанию в школьных столовых. Отдельно ведомство остановилось на рационе питания и запрещённых продуктах и блюдах, которых не должно быть на столах в школьных столовых.