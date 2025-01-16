Роспотребнадзор: питьевая вода в Крыму и Анапе соответствует санитарным нормам

«Мы продолжаем контроль за питьевой водой, потому что изначально пытаемся оценить все возможные риски, но питьевая вода и в Крыму, и в Анапе, и на всей этой части черноморского побережья сегодня полностью соответствует санитарным требованиям», — заявила Попова в интервью «России 24».