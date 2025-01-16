Роспотребнадзор: питьевая вода в Крыму и Анапе соответствует санитарным нормам

«Мы продолжаем контроль за питьевой водой, потому что изначально пытаемся оценить все возможные риски, но питьевая вода и в Крыму, и в Анапе, и на всей этой части черноморского побережья сегодня полностью соответствует санитарным требованиям», — заявила Попова в интервью «России 24».
Она подчеркнула, что специалисты ведомства регулярно проводят анализы воздуха и питьевой воды в районах, затронутых разливом нефтепродуктов.
Кроме того, руководитель Роспотребнадзора отметила, что сейчас начинается исследование морской воды.
Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента 11 членов экипажа были госпитализированы с переохлаждением, один человек погиб. Оба капитана танкеров задержаны, возбуждено уголовное дело.
Суммарно суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 2,4 тыс. тонн попали в Черное море. Объявление чрезвычайной ситуации на разных уровнях подчеркивает серьезность ситуации и необходимость срочных мер по ликвидации последствий разлива. Экологи сообщили, что за неделю число погибших дельфинов возросло вдвое.
Ранее сообщалось, как стать волонтером и помочь в уборке мазута на побережье Черного моря.