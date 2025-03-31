Роспотребнадзор ответил на данные о новом вирусе с кровавым кашлем

О вирусе, вызывающем кровавый кашель, ранее сообщал телеграм-канал SHOT. Он описывал, что заболевание «начинается с обычной ломоты и слабости», но потом заразившиеся не могут встать с кровати, у них высокая температура и сильный кашель, в том числе с кровью.