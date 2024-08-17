Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по подготовке ребёнка к школе

Подчёркивается, что, составив чёткий график, ребёнок будет знать, какие часы он может потратить на свой досуг. Ему легче будет ориентироваться во времени. Правильно организованный режим дня школьника предусматривает чередование труда и отдыха, регулярный приём пищи, сон определённой продолжительности, с точным временем подъёма и отхода ко сну, определённое время для утренней гимнастики и гигиенических процедур, определённое время для домашних заданий, пребывание на открытом воздухе.