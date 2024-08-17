Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по подготовке ребёнка к школе

«Успешная учёба зависит в том числе от правильного режима дня, здорового сна и питания. Особенно важно это учитывать родителям первоклассников, ведь для ребёнка меняется не только место пребывания, но и вид деятельности и режим», — указали в ведомстве.
Роспотребнадзор отмечает, что начало учебного года для многих детей становится стрессом. После длительного отдыха вновь нужно привыкать к новому распорядку, активизировать своё внимание, мышление, память. Стрессовый период может длиться от одного до трёх месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. Чтобы сгладить этот неблагоприятный период, нужно заранее налаживать режим дня школьника.
«Режим дня, соответствующий школьному расписанию, постарайтесь организовать для ребёнка за две недели до старта занятий. Это поможет школьнику легче адаптироваться к новому графику. Стабильный режим дня, рациональное питание, полноценный сон, прогулки, реализация двигательной активности оказывают положительное воздействие на укрепление здоровья ребёнка, формируют собранность, организованность, дисциплинирует», — говорится в рекомендациях.
Подчёркивается, что, составив чёткий график, ребёнок будет знать, какие часы он может потратить на свой досуг. Ему легче будет ориентироваться во времени. Правильно организованный режим дня школьника предусматривает чередование труда и отдыха, регулярный приём пищи, сон определённой продолжительности, с точным временем подъёма и отхода ко сну, определённое время для утренней гимнастики и гигиенических процедур, определённое время для домашних заданий, пребывание на открытом воздухе.
«Важно не просто заставить ребёнка следовать разработанному плану, а научить его, как составить режим дня», — подчеркнули в ведомстве.
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