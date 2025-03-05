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Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

В Роспотребнадзоре поддержали инициативу по повышению штрафов за антисанитарию в жилых помещениях. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ведомство подчеркнуло, что размеры штрафов за нарушения санитарно-эпидемиологических норм не менялись с 2008 года. По мнению Поповой, это не способствует ответственному поведению граждан.

Сергей Колунов, комментируя позицию Роспотребнадзора, отметил, что поддержка ведомства является положительным знаком. «Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия», — добавил он.

В Госдуме, как сообщалось ранее, разрабатывается законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за несоблюдение санитарных норм в жилых и общественных помещениях.

В частности, предлагается увеличить штрафы для физических лиц с 500−1500 рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических — с 10−20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах.

Собственник квартиры может запросто лишиться своих прав на объект, если он нарушает права соседей, напомнил ранее эксперт. Если человек разводит антисанитарию, постоянно шумит или создает опасность для других жильцов, можно смело обращаться в суд.