Роспотребнадзор одобрил повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

« Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ », — говорится в ответе главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ведомство подчеркнуло, что размеры штрафов за нарушения санитарно-эпидемиологических норм не менялись с 2008 года. По мнению Поповой, это не способствует ответственному поведению граждан.

Сергей Колунов, комментируя позицию Роспотребнадзора, отметил, что поддержка ведомства является положительным знаком. «Реализуем эту меру. Но продолжим добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия», — добавил он.

В Госдуме , как сообщалось ранее, разрабатывается законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за несоблюдение санитарных норм в жилых и общественных помещениях.

В частности, предлагается увеличить штрафы для физических лиц с 500−1500 рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических — с 10−20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах.