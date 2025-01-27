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Роспотребнадзор оценит пострадавшие от разлива мазута пляжи до 1 марта

Роспотребнадзор объявил о проведении предварительной оценки пляжей после разлива мазута до 1 марта. Ведомство усилило лабораторный контроль на пляжах Анапы и Темрюкского района, где сотрудники ежедневно проводят анализы проб воды, грунта и атмосферного воздуха.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Роспотребнадзор до 1 марта проведёт в пострадавших от разлива нефтепродуктов районах предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС России, в Краснодарском крае на 27 января вывезено свыше 175 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму очищено 186 километров берега, собрано свыше 511 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе собрано и вывезено порядка 605 тонн загрязненного песка и грунта. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5 тыс. человек и более 650 единиц техники.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая «Волгонефти-239», а также носовая и кормовая «Волгонефти-212».