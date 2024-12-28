Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса гриппа птиц в США

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новой мутации птичьего гриппа, обнаруженной у пациента из Луизианы (США). Заболевание у него протекает в тяжелой форме.
Низкочастотные мутации выявили в гене гемагглютинина. Вирусы, обнаруженные в мазках, взятых у заболевшего человека, сопоставили с образцами домашней птицы в местности, где проживал пациент. Последовательности в вирусах различались, на основании этого и было сделано предположение о том, что уже после заражения человека вирус мутировал.
«Вирус A (H5N1), выявленный у человека в Луизиане, относится к кладе 2.3.4.4b и имеет полиморфизмы в гемагглютинине: A134A/V, N182N/K, E186E/D», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Полиморфизм E186E/D обнаружили и у пациента в Британской Колумбии (Канада), который также тяжело переносил болезнь. Подобные замены способны усилить связывания вируса с α2,6-рецепторами в верхних дыхательных путях человека. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такие изменения — небольшая часть от общей популяции вирусов, то есть в большинстве вирусов — аминокислоты, которые преимущественно обеспечивают связывание с «птичьим» типом рецепторов.
Риск распространения варианта вируса с аминокислотными заменами A134A/V, N182N/K, E186E/D минимален.
«Угроз для распространения на территории Российской Федерации нет», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Впоследствии вирус H5N1 вызвал серьезные вспышки среди домашних и диких птиц по всему миру. С октября 2021 года вирус привел к падежу более 280 млн птиц и вызвал гибель диких животных, в особенности морских, и коснулся популяций млекопитающих в Южной Америке.
Вирус передается через фекалии, кровь и слюну заболевших птиц. Одна особь может заразить до 100 человек.
В ноябре в Канаде гриппом птиц заразился подросток, на тот момент он был в критическом состоянии. Первые симптомы у пациента возникли 2 ноября. 8 ноября он был госпитализирован с конъюнктивитом, жаром и кашлем. На 13 ноября он еще лежал в больнице с острым респираторным дистресс-синдромом. На сегодняшний день информации о его выздоровлении нет.