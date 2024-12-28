Роспотребнадзор оценил угрозу от новой мутации вируса гриппа птиц в США

В ноябре в Канаде гриппом птиц заразился подросток, на тот момент он был в критическом состоянии. Первые симптомы у пациента возникли 2 ноября. 8 ноября он был госпитализирован с конъюнктивитом, жаром и кашлем. На 13 ноября он еще лежал в больнице с острым респираторным дистресс-синдромом. На сегодняшний день информации о его выздоровлении нет.