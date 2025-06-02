Роспотребнадзор оценил ситуацию с завозом вируса Коксаки в Россию

Случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано, сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора. Эпидемиологическая ситуация в стране оценивается как стабильная и контролируемая.
При этом сотрудники ведомства поставили на контроль «сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции». Роспотребнадзор запросил сведения об эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между ведомством и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями.
В ведомстве напомнили, что при ухудшении самочувствия следует немедленно обращаться к врачу, в том числе по возвращении из курортной страны.
1 июля в телеграм-канале «Осторожно, Москва» вышел пост, в котором говорилось о вспышке вируса Коксаки в турецком отеле Sunlight resort, заболели около 15 россиян, среди них дети. «У заболевших одни и те же симптомы: сыпь, рвота и диарея», — уточнили в публикации. При этом, по словам постояльцев отеля, их о вспышке не предупреждали, уточнили в публикации.
В тот же день «РИА Новости» в Минздраве Турции заявили, что «сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в стране не соответствуют действительности».
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Впервые вирус был обнаружен в городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в Нью-Йорке (США), так он и получил название — Коксаки. Возбудитель был описан в середине прошлого века доктором Гилбертом Даллдорфом, который выделил его из фекалий больных полиомиелитом. Ученый получил премию Ласкера (американская премия в области медицинских наук) в 1959 году за это открытие.
Источником инфекции становятся больные люди и вирусоносители, сообщили в Роспотребнадзоре. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, так как возбудитель может долго сохраняться на продуктах, а также распространяться через бытовые предметы. Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции — вирус выделяется из верхних дыхательных путей. Наиболее активно больной человек выделяет вирус в первые дни недомогания, однако выделение вируса может продолжаться более длительное время — на протяжении нескольких месяцев.