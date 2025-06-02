Роспотребнадзор оценил ситуацию с завозом вируса Коксаки в Россию

Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусных инфекций, клинические проявления которых варьируются от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. Впервые вирус был обнаружен в городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в Нью-Йорке (США), так он и получил название — Коксаки. Возбудитель был описан в середине прошлого века доктором Гилбертом Даллдорфом, который выделил его из фекалий больных полиомиелитом. Ученый получил премию Ласкера (американская премия в области медицинских наук) в 1959 году за это открытие.