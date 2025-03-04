Роспотребнадзор назвал продукты, которые нужно добавить в рацион в марте

В марте мы начинаем потихоньку освобождаться от объемной зимней одежды. Это может привести к появлению насморка, кашля и даже к простуде. И это объяснимо — организм, страдающий от дефицита витаминов, уже не может защитить себя от заболеваний.
Как подчеркнули в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, в первом месяце весны важно восполнить эту нехватку полезных веществ. Так мы поддержим ослабленный организм и зарядим его энергией. Это можно сделать с помощью сбалансированного питания.
Эксперты составили список продуктов, которые относятся к сезонным в европейской части России: свежие и созревающие в определенное время фрукты, овощи, зелень, импортные плоды, которые привозят к нам в сезон созревания (цитрусовые, экзотические фрукты и овощи).
Из овощей нужно выбирать разные виды капусты (белокочанную, брюссельскую, краснокочанную, цветную), лук (лук-порей, репчатый, зеленый). Не помешает добавить в рацион хрен и чеснок — они защитят организм от вирусов.
Также полезны редис, редька, репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень. Можно добавить в мартовский рацион свеклу, морковь и картофель, но нужно помнить, что у них высокий гликемический индекс и они не относятся к диетическим продуктам. Однако в небольшом количестве они полезны.
Что касается зелени, в марте нужно выбирать петрушку, черемшу, шпинат, щавель, мяту. Из фруктов подойдут авокадо, ананасы, апельсины, бананы, гранаты, грейпфруты, киви, лаймы, лимоны, мандарины, яблоки.
Специалисты отмечают, что в рационе должны быть и другие продукты. Однако мясо, рыбу и птицу можно найти в свежем виде в течение всего года, у круп фактически нет срока годности, и их тоже можно есть в любой сезон. Овощи длительного хранения же можно хранить и использовать несколько месяцев, не опасаясь за его качество.
Тем временем эксперт объяснила, как на организм влияет соблюдение поста.