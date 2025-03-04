Роспотребнадзор назвал продукты, которые нужно добавить в рацион в марте

Специалисты отмечают, что в рационе должны быть и другие продукты. Однако мясо, рыбу и птицу можно найти в свежем виде в течение всего года, у круп фактически нет срока годности, и их тоже можно есть в любой сезон. Овощи длительного хранения же можно хранить и использовать несколько месяцев, не опасаясь за его качество.