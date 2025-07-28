Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейса

Также потребитель может подать на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Кроме того, пассажир может направить авиакомпании претензию о возмещении убытков, связанных с задержкой рейса (например, отмененные экскурсии или пропущенные рейсы/поезда). Существует также право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Штраф составляет 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета, если перевозчик не докажет наличие непреодолимой силы или других обстоятельств.