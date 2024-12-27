Роспатент выделил популярные технологии для патентования в 2024 году

В 2024 году наблюдается активный рост патентования в области измерительных приборов, где количество заявок увеличилось на 20%, сообщил Зубов в интервью «России 24».
«Видим, что активно развивается патентование в сфере IT, это в основном инструменты 3D-печати и технологии искусственного интеллекта. Также активно развиваются разработки в области биотехнологий. Транспортная система управления, разработки в области двигателестроения, энергетики тоже на передовой», — добавил он.
Как ранее заявили в Роспатенте, активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки растет второй год подряд. В январе и феврале 2024 года объем заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию патентов на изобретения и полезные модели увеличился на 2% и 67% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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