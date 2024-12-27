Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспатент выделил популярные технологии для патентования в 2024 году

Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов рассказал о самых популярных направлениях в патентовании за прошедший год, среди которых выделяются измерительные приборы и оптика.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В 2024 году наблюдается активный рост патентования в области измерительных приборов, где количество заявок увеличилось на 20%, сообщил Зубов в интервью «России 24».

«Видим, что активно развивается патентование в сфере IT, это в основном инструменты 3D-печати и технологии искусственного интеллекта. Также активно развиваются разработки в области биотехнологий. Транспортная система управления, разработки в области двигателестроения, энергетики тоже на передовой», — добавил он.

Как ранее заявили в Роспатенте, активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки растет второй год подряд. В январе и феврале 2024 года объем заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию патентов на изобретения и полезные модели увеличился на 2% и 67% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперт рассказал, как оценивать работу DeepTech-исследователей.