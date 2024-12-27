Роспатент выделил популярные технологии для патентования в 2024 году

Как ранее заявили в Роспатенте, активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки растет второй год подряд. В январе и феврале 2024 года объем заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию патентов на изобретения и полезные модели увеличился на 2% и 67% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.