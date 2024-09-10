Роспатент назвал десять самых перспективных разработок с начала 2023 года

До этого в России изобрели ультразвуковую трость для слепых. Она поможет людям с ограниченными возможностями в передвижении. У прибора есть вибрационная обратная связь. Устройство действует по типу трости, только с применением ультразвука. Расстояние измеряется при помощи ультразвука, и далее вибрация передает примерное расстояние до крупных препятствий. Придумал гаджет студент факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Виктор Смирнов. Он получил на разработку грант в размере 1 млн руб. на конкурсе «Студенческий стартап». Он планирует доработать гаджет, организовать его производство и вывести на рынок.