Роспатент назвал десять самых перспективных разработок с начала 2023 года

Роспатент представил десять самых перспективных изобретений, которые получили патенты с начала 2023 года. В список попали разработки, которые соответствуют национальным целям развития и могут быть востребованы уже в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
В список наиболее перспективных разработок вошли медицинские устройства, инновационные строительные материалы, системы для авиастроения и технологии для энергетики.
1. Субстрат для озеленения крыш, разработанный учеными Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева
В составе субстрата присутствует трепел Хотынецкого месторождения Орловской области. Это минерал вулканического происхождения, богатый цеолитами, которые помогают растениям лучше впитывать питательные вещества и влагу. Он дешевле импортных аналогов и при этом обеспечивает растения необходимыми макро- и микроэлементами.
2. «Умный» ортез MioOrto, изобретенный в Самарском государственном медицинском университете
Это реабилитационное устройство контролирует работу мышц и суставов пациента, передавая данные на смартфон или компьютер. Оно позволяет врачам в реальном времени оценивать состояние пациента во время реабилитации и корректировать программу восстановления после травм колена и тазобедренных суставов.
3. Солнечные модули с диагностическими блоками, разработанные Удмуртским государственным университетом
Модули позволяют вести непрерывный мониторинг, вовремя выявлять неисправности или снижение эффективности. Такая система снижает затраты на обслуживание солнечных электростанций и повышает их производительность. Сообщается, что у модуля простая конструкция, он может быть собран с использованием российских комплектующих.
4. Система навески закрылков самолета, патент Объединенной авиастроительной корпорации
Она позволяет уменьшить количество креплений внешних секций закрылков с четырех до трех, при этом сохраняя плавность их перемещения. Это снижает вес конструкции и упрощает производство, что повышает эффективность самолета и улучшает аэродинамику.
5. Средство с антимикробным и ранозаживляющим действием, которое разработано учеными Курского государственного медицинского университета
Оно применяется в хирургии и травматологии для лечения воспалений и ран на коже. Средство обладает сорбционными свойствами и стимулирует заживление тканей.
6. Ультразвуковой расходомер газа, созданный Радиозаводом имени А. С. Попова
Этот прибор с высокой точностью измеряет объемы газа. Точность достигается благодаря встроенному в расходомер ультразвуковому излучателю с измерительной схемой и отражателю, который правильно ориентирован к излучателю.
7. Катализатор для утилизации аммиака, разработанный в Институте катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН
Он превращает аммиак в азот, предотвращая выбросы токсичных оксидов азота, которые возникают при использовании аммиака в качестве топлива. Это снижает экологическую нагрузку на окружающую среду и делает процесс более безопасным для людей.
8. ДНК-калибратор, разработанный Центральным НИИ эпидемиологии
Он позволяет врачам прогнозировать развитие ВИЧ-инфекции у пациентов, контролировать развитие болезни и корректировать лечение для увеличения продолжительности жизни после отмены терапии.
9. Керамика на основе оксинитрида алюминия, созданная Институтом металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Оксинитрид алюминия — это сверхпрочный материал, который делает керамику стойкой к высоким температурам, химическим воздействиям и механическим повреждениям. Он применяется в производстве огнеупоров, режущего инструмента и прозрачной брони.
10. Имплантат для реконструкции уха, запатентованный НИТУ «МИСИС»
Имплантат выполнен из полиуретановой основы, повторяющей форму уха, и имеет структуру, обеспечивающую хорошее кровоснабжение тканей. Это позволяет успешно восстанавливать форму ушной раковины при хирургических вмешательствах.
Ранее пензенские ученые запатентовали устройство для надевания носков. Оно будет полезно людям, которым сложно двигаться или наклоняться из-за состояния здоровья (травмированные, пожилые люди, беременные женщины и пр.). Как пояснили разработчики, основание устройства удержит каркас вместе с растянутым носком, а каркас растянет манжету или паголенок (часть носка, охватывающая голень). Стопоры удержат носок на устройстве и помогут справиться с любыми трикотажными изделиями. Для удерживания разных носков необходимы разные силы. Устройство раскладное, хранить его можно в компактно сложенном виде.
До этого в России изобрели ультразвуковую трость для слепых. Она поможет людям с ограниченными возможностями в передвижении. У прибора есть вибрационная обратная связь. Устройство действует по типу трости, только с применением ультразвука. Расстояние измеряется при помощи ультразвука, и далее вибрация передает примерное расстояние до крупных препятствий. Придумал гаджет студент факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Виктор Смирнов. Он получил на разработку грант в размере 1 млн руб. на конкурсе «Студенческий стартап». Он планирует доработать гаджет, организовать его производство и вывести на рынок.