Утвержден минимум для сдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку

«Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, — 3 балла», — говорится в документе.
Что такое три балла — будет прописано по каждому классу в спецификации диагностической работы, пояснили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Там уточнили, что три — это значит уровень знаний соответствует заявленному Минпросвещения.
В приказе Минпросвещения о проведении тестирования устанавливаются два уровня знания русского языка: достаточный для освоения образовательных программ и недостаточный для их освоения.
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2025 года — со вступлением в силу закона, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Само тестирование начнут проводить с 1 апреля 2025 года.
Состав диагностических работ.
В Telegram-канале Рособрнадзора уточняется, что варианты тестирования создаются для поступающих на обучение в каждый класс общеобразовательной школы. Для поступления в первый класс нужно будет продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со второго класса в диагностическую работу добавляются задания на проверку навыков чтения и письма. «С демонстрационными вариантами диагностических работ, включающими описание структуры работы для каждого класса, критерии оценивания заданий, соответствие минимального количества баллов баллам, выставленным по всем критериям оценивания, можно будет ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений до конца марта», — говорится в сообщении.
Ранее замруководителя ведомства Игорь Круглинский сообщал, что диагностические материалы для тестирования разработает специальная комиссия к середине марта.
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