Утвержден минимум для сдачи детьми мигрантов тестирования по русскому языку

В Telegram-канале Рособрнадзора уточняется, что варианты тестирования создаются для поступающих на обучение в каждый класс общеобразовательной школы. Для поступления в первый класс нужно будет продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, лексико-грамматические знания. Со второго класса в диагностическую работу добавляются задания на проверку навыков чтения и письма. «С демонстрационными вариантами диагностических работ, включающими описание структуры работы для каждого класса, критерии оценивания заданий, соответствие минимального количества баллов баллам, выставленным по всем критериям оценивания, можно будет ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений до конца марта», — говорится в сообщении.