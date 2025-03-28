Рособрнадзор показал варианты тестов для детей мигрантов по русскому для школы

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил в 41% долю детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком или совсем его не знают. Этот показатель составляет меньше половины от общего числа, хотя политики часто заявляют о том, что иностранные граждане должны знать язык той страны, в которую они намерены переехать или уже переселились.