Рособрнадзор показал варианты тестов для детей мигрантов по русскому для школы

Рособрнадзор обнародовал демонстрационные варианты тестирования детей мигрантов по русскому языку для приема в школу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении указано, что на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в разделе «Иностранным гражданам» опубликованы спецификации и демонстрационные варианты диагностических материалов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка.
По данным агентства, материалы будут направлены в российские регионы не позднее 1 апреля текущего года.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил в 41% долю детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком или совсем его не знают. Этот показатель составляет меньше половины от общего числа, хотя политики часто заявляют о том, что иностранные граждане должны знать язык той страны, в которую они намерены переехать или уже переселились.