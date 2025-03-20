Рособрнадзор опроверг мифы о продаже ответов на ЕГЭ в интернете

По его словам, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации. Задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет. К тому же, ведомство ежегодно проводит мониторинг псевдоответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете.