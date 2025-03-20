Рособрнадзор опроверг мифы о продаже ответов на ЕГЭ в интернете

«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — сказал Круглинский.
По его словам, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации. Задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет. К тому же, ведомство ежегодно проводит мониторинг псевдоответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете.
«После того, как варианты контрольных измерительных материалов сформированы, они шифруются и случайным образом распределяются по регионам и периодам проведения экзаменов. Ни один человек, задействованный в этом процессе, не знает заранее, какой вариант в тот или иной экзаменационный пункт попадет», — добавил замглавы Рособрнадзора.
Ранее педагоги поделились советами по подготовке к ЕГЭ в текущем году, а также о том, на что обратить внимание и как избежать типичных ловушек.