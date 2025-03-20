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Рособрнадзор опроверг мифы о продаже ответов на ЕГЭ в интернете

Заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский опроверг слухи о доступности ответов на ЕГЭ в сети. По его словам, система защиты экзаменационных заданий надежна и исключает возможность утечки информации.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — сказал Круглинский.

По его словам, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации. Задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет. К тому же, ведомство ежегодно проводит мониторинг псевдоответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете.

«После того, как варианты контрольных измерительных материалов сформированы, они шифруются и случайным образом распределяются по регионам и периодам проведения экзаменов. Ни один человек, задействованный в этом процессе, не знает заранее, какой вариант в тот или иной экзаменационный пункт попадет», — добавил замглавы Рособрнадзора.

Ранее педагоги поделились советами по подготовке к ЕГЭ в текущем году, а также о том, на что обратить внимание и как избежать типичных ловушек.