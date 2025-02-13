Рособрнадзор: акт о баллах для детей мигрантов по русскому языку недоработан

Ранее ведомство опубликовало проект о минимальных баллах для успешного прохождения детьми мигрантов тестирования по русскому языку для их приема в школу. Из текста проекта следует, что тестирование будет считаться пройденным при 30% от максимального количества баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «девальвацией норм закона» проект приказа Рособрнадзора. Он предложил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, если ведомство не изменит свое решение.