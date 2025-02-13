Рособрнадзор: акт о баллах для детей мигрантов по русскому языку недоработан

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Проект приказа Рособрнадзора о минимальных баллах для прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов перед их приемом в школы еще недоработан, работа над документом продолжается. Публикация акта произошла по техническим причинам, ведомство проводит служебную проверку по инциденту, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
«По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах. В настоящее время проводится служебная проверка этого факта. Работа над документом продолжается», — говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре добавили, что после завершения работы документ планируют разместить для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее ведомство опубликовало проект о минимальных баллах для успешного прохождения детьми мигрантов тестирования по русскому языку для их приема в школу. Из текста проекта следует, что тестирование будет считаться пройденным при 30% от максимального количества баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «девальвацией норм закона» проект приказа Рособрнадзора. Он предложил обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, если ведомство не изменит свое решение.
Закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, в конце декабря 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года. В Минпросвещения ранее сообщали, что само тестирование будет бесплатным.