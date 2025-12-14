«Роснано» требует почти 12 млрд рублей с бывших руководителей за проект Crocus

Госкорпорация «Роснано» подала новый иск к своим бывшим руководителям, потребовав взыскать 11,9 млрд рублей убытков, понесенных при реализации проекта Crocus. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на саму компанию, ответчиками по делу стали экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бывшие члены правления и кураторы проекта.
Проект Crocus был одобрен еще в 2011 году. Он предполагал создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Однако в «Роснано» считают, что инвестиции использовались на условиях, изначально невыгодных для госкорпорации. По утверждению компании, значительная часть средств была направлена на финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, без достижения заявленных целей.
В «Роснано» подчеркивают, что фактически вложенные деньги не привели к созданию промышленной технологии, а были израсходованы на проектные структуры, не обеспечившие возврат инвестиций. Новый иск стал продолжением серии судебных разбирательств, направленных на компенсацию ущерба и восстановление капитала госкорпорации.
Ранее «Роснано» уже обращалась в суд с требованием возместить убытки по другому крупному проекту — Plastic Logic. В рамках этого дела компания добивается взыскания с бывших управленцев 3,9 млрд рублей и более 20 млн долларов. Как передавали «Ведомости», Арбитражный суд Москвы по ходатайству истца закрыл заседание, сославшись на риск раскрытия коммерческой тайны.
Суды по искам «Роснано» к экс-менеджменту продолжаются, а сама госкорпорация дает понять, что намерена добиваться ответственности по всем проектам, которые считает экономически провальными.