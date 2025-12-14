«Роснано» требует почти 12 млрд рублей с бывших руководителей за проект Crocus

Проект Crocus был одобрен еще в 2011 году. Он предполагал создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Однако в «Роснано» считают, что инвестиции использовались на условиях, изначально невыгодных для госкорпорации. По утверждению компании, значительная часть средств была направлена на финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, без достижения заявленных целей.