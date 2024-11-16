«Росла особенно быстро». Ученые назвали долю американцев с избыточным весом

В исследовании использовалась метрика индекса массы тела (ИМТ), при этом авторы признают, что оно не является совершенным показателем, так как может не отражать различия в структуре тела среди населения. К избыточному весу авторы относят людей с ИМТ в 25 и более, а к ожирению относят людей с ИМТ в 30 и более.