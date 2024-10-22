«Роскосмос» рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские специалисты зафиксировали больше 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e, они могут угрожать всем спутникам на геостационарной орбите, в том числе российским, сообщили во вторник в пресс-службе «Роскосмоса».