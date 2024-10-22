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«Роскосмос» рассказал об угрозе, исходящей от обломков Intelsat-33e

«Роскосмос»: обломки Intelsat-33e опасны для спутников на геостационарной орбите.

Источник: Intelsat

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские специалисты зафиксировали больше 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e, они могут угрожать всем спутникам на геостационарной орбите, в том числе российским, сообщили во вторник в пресс-службе «Роскосмоса».

«По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию “Роскосмос”), зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведённых наблюдений специалисты Роскосмоса обнаружили более 80 фрагментов космического аппарата.

Анализ траекторий фрагментов показал, что разрушение спутника, было одномоментным. На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e российские специалисты сделали вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку госкорпорации «Роскосмос», в геостационарной области космического пространства, уточнили в госкорпорации.

Сейчас продолжается сбор координатной информации для выявления новых фрагментов разрушения спутника, после чего их включат в расчёты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки, находящимися неподалёку телекоммуникационными «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», гидрометеорологическим «Электро-Л».

Геостационарный телекоммуникационный космический аппарат Intelsat-33e, принадлежащий спутниковому оператору Intelsat, был запущен 25 августа 2016 года ракетой-носителем Ariane-5 из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, Среднем Востоке, Азии и Австралии.