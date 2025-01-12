Роскосмос показал новые кадры пожара в Калифорнии

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона.