Роскосмос показал новые кадры пожара в Калифорнии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал новые снимки со спутника «Ресурс-П», который запечатлел пожар и дым над Лос-Анджелесом (штат Калифорния).
«Роскосмос продолжает следить за пожарами, охватившими районы округа Лос-Анджелес — съемка спутника “Ресурс-П”, — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале. Сообщение сопровождается кадром со спутника.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона.
Американский лидер ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата. По последним данным телекомпании NBC, по меньшей мере 16 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.