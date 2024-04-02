«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе

«Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов. Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами», — сообщили в госкорпорации.