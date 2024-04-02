«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе

Фотографию 29 марта, через несколько дней после инцидента, сделал спутник «Канопус-В».
«Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов. Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами», — сообщили в госкорпорации.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился.
Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения.
Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.