Роскошь зашкаливает: в каких домах отдыхали советские вожди — зависть в глазах

Людям всегда было любопытно, как жили руководители Советского Союза. Особенно их интересовало, как советские лидеры проводили свой досуг, сообщает ИА PrimaMedia.
Обычно вожди отдыхали на дачах. Там же они принимали важные решения. Давайте окунемся в историю Советского Союза и вспомним, как выглядели и где располагались самые известные резиденции советских правителей.
«Ближняя» дача Сталина — Москва
Одна из самых известных резиденций Иосифа Сталина располагалась в Кунцеве, недалеко от Москвы. После смерти своей жены Надежды Аллилуевой в 1934 году, Сталин решил переехать туда на постоянное жительство. Это зелёное здание площадью около 1000 квадратных метров, окружённое густым лесом, служило ему убежищем до самой его смерти в 1953 году. В этой резиденции Сталин проводил встречи, принимал иностранных гостей и смотрел кино в собственном кинотеатре. В настоящее время эта территория находится под охраной ФСО, и обычным людям вход туда запрещён.
Дача Сталина «Рица» — Абхазия
На берегу озера Рица в Абхазии расположена небольшая дача Сталина, построенная в 1947 году. Она была одной из многих резиденций вождя, которые он посещал лишь несколько раз. Здания сохранили свой первоначальный вид — это скромные зелёные постройки, окружённые густыми лесами. Эту дачу можно посетить с экскурсией. Рядом находятся руины другой государственной дачи, которая сгорела в 1956 году.
Дача Хрущёва «Глиниция» — Крым
Никита Хрущёв, желая простоты и скромности, отказался от роскошных дворцов и построил свою дачу «Глициния» в живописном районе недалеко от Ялты. Построенная в 1956 году на склоне горы Могаби, эта дача стала его любимым местом отдыха. В 1961 году здесь был установлен крытый бассейн с подогревом. Интерьер отличался строгостью: мебель из красного дерева, дубовые двери и окна. В 2019 году бывшая государственная дача была продана частным владельцам.
Дача Брежнева «Заречье-6» — Москва
В 1960 году Леониду Брежневу предоставили государственную дачу «Заречье-6». Это было деревянное здание с уютным кабинетом. На этой даче Брежнев провёл свои последние дни. 9 ноября 1982 года, ужиная с семьёй, глава СССР скончался во сне от сердечного приступа. Позже дача перешла в частные руки и была разрушена.
Дача Горбачёва в Форосе — Крым
Михаил Горбачёв, который стал лидером СССР после этого, выбрал для своей дачи красивое место в Форосе. Построенная в 1989 году, эта резиденция отличалась роскошью: резные деревянные лестницы, мраморный бассейн, кинотеатр и тренажёрный зал. Однако именно эта дача стала известна благодаря событиям августа 1991 года, когда Горбачёва удерживали здесь во время попытки государственного переворота ГКЧП.
По материалам Life (18+).