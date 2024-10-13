Роскошь зашкаливает: в каких домах отдыхали советские вожди — зависть в глазах

Одна из самых известных резиденций Иосифа Сталина располагалась в Кунцеве, недалеко от Москвы. После смерти своей жены Надежды Аллилуевой в 1934 году, Сталин решил переехать туда на постоянное жительство. Это зелёное здание площадью около 1000 квадратных метров, окружённое густым лесом, служило ему убежищем до самой его смерти в 1953 году. В этой резиденции Сталин проводил встречи, принимал иностранных гостей и смотрел кино в собственном кинотеатре. В настоящее время эта территория находится под охраной ФСО, и обычным людям вход туда запрещён.