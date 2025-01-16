Роскомнадзор зафиксировал более 710 миллионов утекших записей о россиянах

В декабре глава ведомства Андрей Липов сообщал, что в 2024 году совместная работа Роскомнадзора с операторами связи позволила сократить в шесть раз количество абонентов, имеющих более тысячи симок, и напомнил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10. Он также отмечал, что принятые в России новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных.