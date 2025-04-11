Роскомнадзор выпустил рекомендацию для использующих VPN

Однако в ведомстве допустили, что некоторые организации не могут последовать этой рекомендации из-за технической необходимости. Для них могут сделать исключение, но тогда компания должна предоставить в Роскомнадзор некоторые данные: информацию об организации, используемый протокол подключения, IP-адрес подключения, цель использования соединения.