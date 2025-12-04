Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вводит ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков Facetime. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — говорится в сообщении. Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке игровой онлайн-платформы Roblox.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вводит ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков Facetime. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке игровой онлайн-платформы Roblox.

Узнать больше по теме
Роскомнадзор (РКН): кто это и чем занимается?
В зоне ответственности Роскомнадзора (РКН) находятся блокировка сайтов, распределение радиочастот, регистрация СМИ и контроль за защитой персональных данных. Это главный регулятор цифрового и медийного пространства России. В статье разберем, чем занимается эта организация и почему она так важна для каждого пользователя интернета и телефона.
Читать дальше