Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вводит ограничительные меры в отношении сервиса для онлайн-звонков Facetime. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — говорится в сообщении. Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке игровой онлайн-платформы Roblox.