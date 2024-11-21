Роскомнадзор раскрыл, какую информацию о VPN запретит в России

Вместе с тем под запрет не попадают VPN-сервисы, использующиеся для защищенного доступа. «Коммерсантъ» в октябре писал, что российские госорганы за девять месяцев этого года потратили 14,1 млрд руб. на подключение VPN — на 683% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они приобретают VPN в рамках федерального закона «О госзакупках» (№ 44-ФЗ). Количество тендеров увеличилось на 20%, до 490. По сравнению с январем—сентябрем 2022 года число закупок сократилось на 4%, но суммарные траты выросли на 386%. Больше всех из госорганов в 2024 году потратил на VPN департамент информационных технологий мэрии Москвы.