Роскомнадзор раскрыл, какую информацию о VPN запретит в России

Научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной в России, исключение будет сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Соответствующий приказ Роскомнадзора (РКН) опубликован на официальном портале правовых актов.
Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года, говорится в его тексте. Документ был опубликован 20 ноября, таким образом, он вступит в силу через десять дней, то есть с 30 ноября.
Как следует из документа, запрещенной теперь не будет признаваться только «научная, научно-техническая и статистическая информация о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети “Интернет”, при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи».
Прежняя, действовавшая с 1 марта версия приказа РКН предполагала, что критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются, в частности, «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».
В пояснительной записке к проекту приказа РКН ссылался на норму закона № 149-ФЗ «Об информации», согласно которой запрещается информация «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России», под которую, по его мнению, «подпадают также VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям».
При этом, говорилось в записке, VPN-сервисы «могут разрабатываться и использоваться только для обеспечения защищенного доступа к информационным ресурсам и/или защищенного обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях». В таких целях VPN-сервисы используются, в частности, государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, подчеркивали в РКН.
Постановление правительства о запрете популяризации сервисов для обхода блокировок было опубликовано в ноябре 2023 года. Согласно тексту документа, Роскомнадзор в том числе наделяется правом ограничивать рекламу VPN-сервисов. Помимо закрытия доступа к сайтам, Роскомнадзор блокирует и работающие в России VPN-сервисы. Россияне стали активно скачивать их после февраля 2022 года, когда начались военные действия на Украине, а под блокировку в стране попали сотни интернет-СМИ, социальные сети и другие сервисы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в феврале говорил, что в России не существует запрета на использование VPN. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн тогда же исключал такую возможность в ближайшем будущем. Он называл запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок «еще одним шагом на пути к защите персональных данных».
Вместе с тем под запрет не попадают VPN-сервисы, использующиеся для защищенного доступа. «Коммерсантъ» в октябре писал, что российские госорганы за девять месяцев этого года потратили 14,1 млрд руб. на подключение VPN — на 683% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Они приобретают VPN в рамках федерального закона «О госзакупках» (№ 44-ФЗ). Количество тендеров увеличилось на 20%, до 490. По сравнению с январем—сентябрем 2022 года число закупок сократилось на 4%, но суммарные траты выросли на 386%. Больше всех из госорганов в 2024 году потратил на VPN департамент информационных технологий мэрии Москвы.