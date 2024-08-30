Роскомнадзор потребовал прекратить попытки ускорить работу YouTube

После этого сообщалось, что в России на 40 процентов увеличилась доля продаж WiFi-роутеров с заранее установленным VPN. Подобный рост может быть связан с замедлением YouTube в России. По мнению специалистов, данные устройства действительно могут обойти ограничения на скорость загрузки YouTube, однако обладатели таких роутеров ставят под угрозу безопасность своих личных данных.