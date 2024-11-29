Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — подчеркнули в ведомстве.
По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ.
Специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Ожидается, что последствия сбоя устранят в ближайшее время.
«Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», — добавили в службе.
По данным платформы Downdetector, ранее в пятницу россияне пожаловались на сбои в российских сервисах, в том числе в приложениях служб доставки еды, операторов связи, банков.
В свою очередь, «Аэрофлот» сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно.