Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета

В свою очередь, «Аэрофлот» сообщил о проблемах с системой бронирования Leonardo, из-за чего осложнились оформление, переоформление и возврат билетов во всех каналах продаж авиакомпании. При этом регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно.