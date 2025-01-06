Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе интернет-сервисов в РФ

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 (мск. — Ред.) авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — говорится в сообщении ведомства, которое передает ТАСС.
Ранее в этот день пользователи в России столкнулись со сбоями в работе ряда интернет-сервисов, об этом свидетельствует статистика их жалоб на сайте для отслеживания сбоев Downdetector.
Самые большие трудности с доступом пользователи испытывают при попытках работать с оператором связи МТС, в пиковый момент (13:00) число жалоб составило 6178. Сбой затронул мобильный и домашний интернет, большинство проблем у людей возникло в Москве и Московской области.
Кроме того, есть трудности и при подключении к сервисам Google — в течение часа Downdetector зафиксировал около тысячи жалоб на доступ к сайту поисковой системы и другим продуктам компании. Чаще всего с проблемами сталкивались жители Свердловской области.
Помимо этого, наблюдаются сбои в работе онлайн-кинотеатра KION, соцсети «Вконтакте», мессенджерам Telegram и Discord (заблокирован в России), оператору «Ростелеком», поисковой системе «Яндекс» и сервису распространения игр Steam.
До этого, 1 января, пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. В частности, некорректно работали мобильное приложение, не приходили уведомления. Наибольшее число проблем зафиксировали пользователи из Ленинградской, Московской и Нижегородской областей.