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Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор технологически может начать блокировать звонки через мессенджеры, если они будут нарушать требования российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством. Однако основания для этого будут дополнительно прорабатываться, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр».

Источник: РИА "Новости"

«Мы можем ограничивать звонки через мессенджеры. Мессенджер будет работать, а звонки нет. Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер [борьбы с фродом]», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как пояснил Липов, в РФ может быть разработан комплекс требований к иностранными мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников. Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов: из-за границы или не из его записной книжки. В таком случае РКН сможет вводить временные запреты на все звонки через ту или иную платформу до выполнения этих требований.

«Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — добавил Липов.

Ежегодный специализированный форум «Спектр» проходит на сочинском курорте «Роза Хутор» 23 и 24 октября.