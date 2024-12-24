Роскачество выявило недостатки российских пряников

Акриламид может образоваться в продуктах с высоким содержанием углеводов при термической обработке, отметили в организации. «Закон не нормирует его содержание в продуктах данного типа, но, согласно требованиям стандарта Российской системы качества, акриламида должно быть не более 800 мгк на 1 кг продукта», — говорится в сообщении.
В другом прянике организация нашла следы пиримифос-метила.
Названий производителей в этих случаях организация не привела.
Всего были исследованы пряники с фруктово-ягодной начинкой от 20 торговых марок по 437 показателям безопасности и качества. Все пряники были признаны безопасными по микробиологическим показателям (в них не были выявлены бактерии группы кишечной палочки, плесневые грибы, дрожжи, нет превышений по микробной обсемененности). Также продукты соответствовали установленным нормам содержания трансжиров.
Роскачество также отметило, что пряники торговой марки «Хлебный дом» оказались мятыми и деформированным, что стало явным отклонением от ГОСТа, вкус и запах пряников «ВкусВилл» были отмечены как выраженные, с оттенком растительного масла, а пряники «Славянский терем» и вовсе не соответствовали маркировке — на этикетке производитель указал клюквенный вкус, который в реальности оказался мятным. Подробно эксперты Роскачество исследовали начинку пряников. Почти во всех пряниках ее оказалось достаточно по стандартам Российской системы качества — не менее 10% от веса изделия. Качество начинки изучали по содержанию фруктового сырья и его качеству, поскольку больше фруктов в этом случае точно не значит лучше. Например, содержание фруктов в начинке пряников «Демичев» составляет максимальные 177%, но это может означать, что в ее производстве могли использовать разведенный водой сухой концентрат, а не фрукты — такое происходит при показателях фруктовости 100% и выше.
«Главное, чтобы начинка, заявленная как фруктовая, не состояла полностью из загустителей, ароматизаторов (тогда фруктовой части будет менее 1%), а содержала фруктовое сырье, богатое витаминами и минералами», — сказала начальник испытательного Центра стандартизации и метрологии ФБУ ЦСМ Татьяна Голуб. Именно поэтому эксперты дополнительно оценивали качество начинки, исходя из содержания в ней яблочной кислоты, а также магния и калия. В пряниках «ВкусВилл» содержание фруктов составило 154%, однако фруктовое сырье было определено как качественное. А вот в начинке пряников «Самоката» нашли слишком мало калия и магния, как и в пряниках марок «Хлебный дом», «Пшеницын», Ozon Fresh, «Ясная Поляна», «Яшкино» и другие.
По итогам исследования всем производителям были направлены результаты для ознакомления. В итоге предприятия решили провести «работу над ошибками». Кондитерское предприятие «Полет», выпускающее пряники под маркой «ВкусВилл», отреагировало на отстутсвие сорбиновой кислоты в маркировке — представители фабрики сообщили, что на провели внутреннюю проверку и приняли меры по контролю консерванта в составе. На претензию в недовесе ответил «Бежицкий пищекомбинат» и сообщил, что провел настройку параметров весового оборудования, чтобы не допустить отклонения веса, а также усилил выходной контроль продукции. В пряниках «Славянский терем» — их производит ООО «Колосок» — эксперты нашли расхождение между заявленным и фактическим содержанием жиров и углеводов и нарушение ГОСТа в поверхности пряника, а также убедились, что вкус начинки не соответствует заявленному. Компания сообщила, что приняла меры для устранения отклонений и предотвращения их повторного появления, а с сотрудниками провела разъяснительную беседу. На предприятии заверили, что по факту выполнения всех мер будет направлена заявка на проведение повторного испытания. «Хлебный дом» пообещал оценить качество своей продукции и принять «корректирующие действия».