Роскачество выявило недостатки российских пряников

По итогам исследования всем производителям были направлены результаты для ознакомления. В итоге предприятия решили провести «работу над ошибками». Кондитерское предприятие «Полет», выпускающее пряники под маркой «ВкусВилл», отреагировало на отстутсвие сорбиновой кислоты в маркировке — представители фабрики сообщили, что на провели внутреннюю проверку и приняли меры по контролю консерванта в составе. На претензию в недовесе ответил «Бежицкий пищекомбинат» и сообщил, что провел настройку параметров весового оборудования, чтобы не допустить отклонения веса, а также усилил выходной контроль продукции. В пряниках «Славянский терем» — их производит ООО «Колосок» — эксперты нашли расхождение между заявленным и фактическим содержанием жиров и углеводов и нарушение ГОСТа в поверхности пряника, а также убедились, что вкус начинки не соответствует заявленному. Компания сообщила, что приняла меры для устранения отклонений и предотвращения их повторного появления, а с сотрудниками провела разъяснительную беседу. На предприятии заверили, что по факту выполнения всех мер будет направлена заявка на проведение повторного испытания. «Хлебный дом» пообещал оценить качество своей продукции и принять «корректирующие действия».