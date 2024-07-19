Роскачество выявило массовые нарушения по показателю pH в подгузниках

Согласно ГОСТу из подгузника средних размеров должно выделяться не более 6 г, из подгузника больших размеров — не более 10 г из 240 г впитавшейся жидкости. Опережающий стандарт Роскачества установил для подгузников больших размеров этот показатель на уровне 6 г (как для средних размеров). В требования опережающего стандарта уложились подгузники 17 из 21 бренда, лидеры среди них Pampers (0,05 г), Baby Go (1,3 г) и Senso (1,5 г).