Роскачество выявило массовые нарушения по показателю pH в подгузниках

Массовое нарушение по показателю pH обнаружилось в ходе нового исследования Роскачества — изучалась безопасность подгузников-трусиков больших размеров (для детей весом до 20 кг). В качестве образцов были взяты товары 21 торговой марки, представленные на российском рынке. Проверялись впитываемость, микробиология, паропроницаемость и другие показатели.
Например, при испытании уровня рН измеряется разница между рН дистиллированной воды и рН водной вытяжки. С этим показателем оказались проблемы у 19 торговых марок, изученных экспертами. Изменение pH составляет от +1,1 до +2,4 ед. рН, что не соответствует действующим нормативам. Только у подгузников ТМ Mepsi и Bella baby Happy показатель в норме (изменение рН не более ±1 ед.).
Эти и остальные результаты исследования Роскачества есть в распоряжении редакции РБК Life.
Какие торговые марки проверялись
- Mepsi,
- Bella baby Happy,
- Pipitto,
- Senso,
- YokoSun,
- «Солнце и Луна»,
- Fisher-Price,
- «Каспер»,
- Predo Baby,
- Lovular,
- Tanoshi,
- Elibell,
- «Красная цена»,
- Moony,
- Huggies,
- Watashi,
- Merries,
- Pampers,
- «Самокат»,
- Baby Go,
- Joonies.
Подгузники закупались в крупных торговых сетях и на маркетплейсах.
Дрожжи
В товарах для детей нашли дрожжи. Они выявлены в подгузниках одной торговой марки — Joonies. Дрожжеподобные и плесневые грибы — это несоответствие установленным требованиям ТР ТС 007/2011 и Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, пояснили редакции в Роскачестве. Дрожжи могли занести на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Опасность в том, что в процессе использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и вызвать местное воспаление или раздражение.
Впитываемость
Эксперты оценивали, насколько хорошо подгузники впитывают влагу: время впитывания и обратную сорбцию. По ГОСТу подгузник должен впитать 80 куб. см влаги менее чем за 3 секунды. Исследование показало, что все товары вполне уложились в этот показатель. Самое долгое впитывание составляет 1,1 секунды, самое быстрое — 0,18 секунды.
Обратная сорбция — количество жидкости, которое изделие выделяет обратно под воздействием внешней нагрузки или давления. В данном случае проверялось, как хорошо подгузник удерживает впитавшуюся влагу.
Согласно ГОСТу из подгузника средних размеров должно выделяться не более 6 г, из подгузника больших размеров — не более 10 г из 240 г впитавшейся жидкости. Опережающий стандарт Роскачества установил для подгузников больших размеров этот показатель на уровне 6 г (как для средних размеров). В требования опережающего стандарта уложились подгузники 17 из 21 бренда, лидеры среди них Pampers (0,05 г), Baby Go (1,3 г) и Senso (1,5 г).
У товаров четырех марок, не дотянувшихся до требований опережающего стандарта, количество отданной назад влаги варьируется от 8 до 13 г (Pipitto, YokoSun, Fisher-Price, Bella baby Happy).
Паропроницаемость
Этот показатель должен быть высоким. Паропроницаемый внешний (нижний) слой снижает риск возникновения раздражений и опрелостей кожи. Все подгузники продемонстрировали хороший уровень.
«Это, а также действие обратной сорбции опровергает миф о “парниковом эффекте” и перегреве в подгузниках, которые якобы могут привести к бесплодию ребенка в будущем», — отметили в Роскачестве.
Последствия: информацию о полученных в ходе исследования результатах направили в адрес производителей. Часть компаний уже сообщили о проведении корректирующих мероприятий для улучшения качества выпускаемой продукции. Некоторые уже направили заявки на проведение повторных испытаний. Часть импортеров подгузников получили предписания Роспотребнадзора о недопустимости нарушения обязательных требований.
Лучшие подгузники
Продукция одной торговой марки (Mepsi) соответствовала не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества и может претендовать на присвоение российского знака качества. Последний раз исследование подгузников проводилось в 2019 году. И тогда, и сейчас наиболее качественными подгузниками оказались Bella baby Happy и Mepsi.
В целом же эксперты отметили, что большинство исследованных подгузников не вызывают аллергии и раздражений кожи или слизистых оболочек ребенка. Все подгузники нетоксичны, в них нет вредных веществ, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений.
Как отреагировали производители, можно узнать на сайте Роскачества.