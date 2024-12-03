Роскачество рассказало о проблемах при онлайн-шоппинге

В свою очередь 9% россиян поделились тем, что получили неверное количество товара, 8% — сталкивались с техническими проблемами на сайте или в мобильном приложении и с невозможностью связаться с продавцом для решения проблемы, отметили в Роскачестве. При этом 7% граждан пожаловались на неэффективную работу службы поддержки клиентов и на просроченные товары, 6% остались недовольны неясными условиями возврата товара, получением подделки и недостоверной информацией о продавце или магазине, дополнили в организации.