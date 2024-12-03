Роскачество рассказало о проблемах при онлайн-шоппинге

Исследование с множественным выбором проводилось среди 1,2 тысячи россиян, живущих в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек, из них 92% совершали покупки в онлайн-магазинах за последний год.
«Неприятности при совершении заказа возникали у 53% россиян. Почти каждый пятый (19%) ответил, что приобретенный товар не соответствовал описанию на сайте. 15% сообщили, что товар оказался бракованным, 13% указали на недостоверную информацию о характеристиках товара», — говорится в сообщении.
В свою очередь 9% россиян поделились тем, что получили неверное количество товара, 8% — сталкивались с техническими проблемами на сайте или в мобильном приложении и с невозможностью связаться с продавцом для решения проблемы, отметили в Роскачестве. При этом 7% граждан пожаловались на неэффективную работу службы поддержки клиентов и на просроченные товары, 6% остались недовольны неясными условиями возврата товара, получением подделки и недостоверной информацией о продавце или магазине, дополнили в организации.
Уточняется, что продавцы затягивали сроки возврата товаров 5% россиян, 4% — столкнулись с проблемами с гарантией или обслуживанием товара, невыполнением продавцом обязательств по замене товара и с неадекватной реакцией продавца на претензии. У 3% граждан товар пришел без маркировки с датой изготовления, также 3% столкнулись с мошенничеством со стороны продавца и с проблемами с оплатой, 2% россиян указали другие сложности, добавили в Роскачестве.