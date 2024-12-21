Роскачество рассказало, как вернуть в магазин гирлянды и елочные игрушки

«Как вернуть в магазин исправные игрушки, гирлянды и мишуру, искусственные елки. Все эти товары не относятся к категории “невозвратных”. Поэтому их можно вернуть даже в том случае, если они полностью исправны… Главные условия возврата: товар должен быть неиспользованным и сохранившим товарный вид, требуется сохранить фабричные ярлыки, пломбы. А вот отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Вернуть без коробки тоже в некоторых случаях можно», — сообщили в организации.