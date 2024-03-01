Роскачество рассказало, как правильно выбрать крепленое вино

«Смотрите на год урожая. Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное 2−3 года назад, стоит задуматься о покупке. Особенно, если именно это вино получило высокие баллы в рейтинге. Сочетание сладости, более высокой, чем в сухих винах, а также крепости и длительной выдержки делает крепленые вина очень устойчивыми к негативным изменениям. Многие из крепленых вин могут десятилетиями развиваться при хранении в бутылке, только улучшая свои потребительские свойства», — объяснили там.