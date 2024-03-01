Роскачество рассказало, как правильно выбрать крепленое вино

«Смотрите на год урожая. Если вы видите в магазине ликерное вино урожая пяти- или десятилетней давности, при этом произведенное 2−3 года назад, стоит задуматься о покупке. Особенно, если именно это вино получило высокие баллы в рейтинге. Сочетание сладости, более высокой, чем в сухих винах, а также крепости и длительной выдержки делает крепленые вина очень устойчивыми к негативным изменениям. Многие из крепленых вин могут десятилетиями развиваться при хранении в бутылке, только улучшая свои потребительские свойства», — объяснили там.
При этом, чтобы быть уверенными в качестве «винных сладостей», стоит обращать внимание на контрэтикетку. Лучшие российские вина имеют надпись «защищенного географического указания (ЗГУ)». Также для вин высокого качества обычно указывается срок выдержки в дубовых бочках, хорошие варианты до попадания в бутылку проводят в подвалах не менее трех лет.
В организации также советуют обращать внимание на тип крепленого вина. Так, внутри категории выделяют сладкие десертные с высоким содержанием сахара (21−30%) и относительно небольшим содержанием алкоголя — от 12,5%, крепкие специальные, (содержание алкоголя может достигать 22%), крепкие ликерные (от 16% и выше), хересы, мадеры, выдержанные в дубовых бочках в течение не менее трех лет, портвейны и кагоры, изготавливаемые по особой технологии, не имеющей, в отличие от хересов и мадер, европейского прообраза.
«Это еще один важный для крепленых (ликерных) вин показатель — выдержка в бочках и бутылках: ординарные — крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Выдержанные — крепленые вина, выдерживаемые перед бутылочным розливом не менее 12 месяцев», — уточнили в Роскачестве. Кроме того есть марочные вина, Выдержанные не менее 24 месяцев, считая с 1 января года, следующего за годом сбора урожая, и коллекционные, выдержанные в течение не менее 36 месяцев, считая с даты закладки на бутылочную выдержку.