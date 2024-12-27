Роскачество раскрыло долю контрафактной продукции в России

В отличие от традиционной розницы доля контрафактной продукции на российских маркетплейсах, как отмечают участники рынка, стабильно растет. На эту проблему ранее, в частности, указывал глава Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григорий Парамонов. Он призывал власти РФ отреагировать на ситуацию и ввести солидарную ответственность таких онлайн-площадок и продавцов в случае нарушения прав на товарные знаки и маркировку товара.