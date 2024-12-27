Роскачество раскрыло долю контрафактной продукции в России

Этот уровень, отметил руководитель ведомства, сохраняется на протяжении последних трех лет. Нынешняя доля фальсификата на российском рынке «не может нас радовать», посетовал Протасов. В то же время показатель в РФ уступает среднемировому значению, заявил он.
Протасов добавил, что в 2024 году существенно уменьшились сроки реагирования российских розничных сетей на информацию о наличии на их полках некачественной продукции. По его словам, подавляющее большинство магазинов (90 процентов) убирают с прилавков фальсифицированный товар в первые недели после получения соответствующего сигнала от ведомства или потребителей.
В отличие от традиционной розницы доля контрафактной продукции на российских маркетплейсах, как отмечают участники рынка, стабильно растет. На эту проблему ранее, в частности, указывал глава Союза предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества «Созидание» Григорий Парамонов. Он призывал власти РФ отреагировать на ситуацию и ввести солидарную ответственность таких онлайн-площадок и продавцов в случае нарушения прав на товарные знаки и маркировку товара.
В начале второй половины декабря депутаты Госдумы одобрили закон «О защите прав потребителей» и ужесточили правила работы российских маркетплейсов. Теперь подобные онлайн-площадки должны будут подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции.
Впрочем, отраслевые ассоциации считают, что подобных изменений в законодательство недостаточно. По их мнению, властям следует также обязать маркетплейсы создавать личные кабинеты правообладателей, при помощи которых они смогут подавать жалобы на нарушителей, а также оповещать потенциальных покупателей о ненадежных продавцах, которым грозит банкротство или же за которыми числятся налоговые нарушения.