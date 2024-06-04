Роскачество нашло пробелы с личными данными у половины беговых приложений

Центр цифровой экспертизы Роскачества изучил самые популярные приложения для бега и назвал наиболее удобные и безопасные из них. О результатах исследования РБК Life рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Организация изучила шесть приложений, у которых есть версии и для Android, и для iOS. Основным критерием при отборе была их популярность. При этом брали приложения, созданные именно для бега, а не для набора разных видов активности. Испытания проводились по 144 критериям в соответствии с национальным стандартом для тестирования мобильных приложений (ПНСТ 277−2018).
Также Роскачество провело совместное социологическое исследование с проектом «Спорт Mail.ru» (результаты есть в распоряжении редакции). Опрос проводился с 20 по 22 мая 2024 года, в нем приняли участие 8715 респондентов.
Что удалось выяснить про беговые приложения — в нашем материале.
Насколько востребованы приложения для бега
Почти треть россиян-бегунов используют специализированные приложения для контроля и отслеживания результатов. 40% бегают минимум два-три раза в неделю, чаще всего (31%) для тренировок выбирают парки. Основной мотивацией для занятий бегом спортсмены-любители называют здоровье (так ответили почти 41%) и поддержание формы (почти 30%).
Лучшие приложения для бега
Производительность и надежность приложений нареканий у экспертов не вызвали. Все показали корректную и стабильную работу.
Функциональность
В топ-3 лучших приложений по функциональности вошли:
- Pumatrac;
- «Бег FITAPP»;
- Simpla.
Как пояснили эксперты, у лидера этого рейтинга наиболее удобно реализован процесс регистрации, а также стимулирование и поддержка пользовательской активности:
- возможности по отслеживанию и достижению целей;
- предоставление функционала для совместной тренировки с другими участниками;
- возможность сравнения своих результатов с результатами других пользователей.
Удобство пользования
В основу оценки этого критерия легли результаты тестирования пользователей, которые хорошо знакомы с беговыми приложениями. Лидерами стали «Бег. Начни бегать. AxiomRun 5k», Simpla и Pumatrac.
Доступность для людей с ограниченными возможностями зрения
Полная поддержка динамического шрифта реализована у пяти из шести приложений на Android. На iOS результаты противоположные: у пяти из шести приложений поддержка динамического шрифта полностью отсутствует, у одного поддержка реализована частично.
Совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр развития доступности “Инклюзивные информационные технологии” (АНО ДО “Центр И2Т”) был проведен тест с незрячим пользователем.
Приложение «Бег для похудения» на обеих платформах (Android и iOS) оказалось полностью недоступным.
Приложения «Бег. Начни бегать» и «Беговой Трекер: Бег, Пробежка» признали малодоступными.
Приложения Pumatrac, Fitapp и Simpla показали почти полную доступность для использования незрячими пользователями.
Информационная безопасность
В приложениях пользователи указывают свои персональные данные. Трекер является частью приложения и отслеживает действия пользователя. Изначально его цель — помогать разработчикам развивать свой продукт и следить за пользовательскими предпочтениями. Как рассказал редакции Сергей Кузьменко, «с точки зрения сохранности метаданных трекер должен быть или платным (от крупной аналитической компании) или от самого разработчика». «Ведь все данные, получаемые трекером, поступают сперва в аналитическую компанию, изготовившую данное программное обеспечение, а затем отправляются разработчикам», — отметил он.
Все исследованные приложения не были замечены в использовании аналитических трекеров бесплатных версий крупных компаний, например Google Analytics. А вот к политике конфиденциальности у экспертов Роскачества и АНО «ПравоРоботов» возникли вопросы. Они провели анализ на соответствие указанных политик сервисов требованиям закона «О персональных данных» (№ 152-ФЗ от 27.07.2006).
Выводы таковы:
- только половина справляется с задачей сохранности персональных данных удовлетворительно (более чем на 3 балла);
- оставшаяся половина справляется с этой задачей неудовлетворительно, что может повлечь определенные риски безопасности для пользователей. Самый проблемный аспект, который можно отметить в исследованных приложениях, — абсолютное отсутствие русскоязычной версии политики конфиденциальности в подавляющем большинстве приложений. Это влечет риски для пользователей.
«Первый — неподконтрольность сбора персональной информации о пользователе и ее дальнейшего использования вне рамок действующего в России 152-ФЗ “О персональных данных”. Второй — изначальная трансграничная передача данных, которая работает “по умолчанию”, т.е. пользователь о ней заранее не предупрежден и фактически сразу теряет какую бы то ни было возможность влиять на распространение информации. Такой подход приложений к защите данных пользователей определенно неправильный», — пояснил кандидат юридических наук и генеральный директор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.
Только одно из исследованных приложений ссылается на 152-ФЗ «О персональных данных» — Simpla.
Самым небезопасным в плане сохранности личных данных приложением авторы исследования назвали «Бег. Начни бегать». Они объяснили это «абсолютно неинформативной политикой конфиденциальности».
Оценки приложениям по совокупности всех критериев
На iOS
- «Бег Fitapp» — 4,04;
- Pumatrac Run, Train, Fitness — 4,03;
- Simpla — 4,02;
- «Бег для Похудения от Slimkit» — 3,68;
- «Leap: Бег, GPS трекер’Бег для Похудения от Slimkit» — 3,67;
- «Бег. Начни бегать. AxiomRun 5k — 3,61.
На Android
- Simpla — 4;
- Pumatrac Run, Train, Fitness — 3,99;
- “Fitapp: бег, ходьба и шагомер” — 3,85;
- “Беговой Трекер: Бег, Пробежка” — 3,67;
- “Бег для похудения by Verv” — 3,44;
- “Бег. Начни бегать” — 3,38.
Ранее стало известно о принципиальных отличиях женских и мужских кроссовок для бега. Долгое время женские кроссовки были по сути копией мужских, с отличиями в цветовой гамме и размерной сетке. Бренды могли опираться лишь на небольшую базу данных о том, какие аспекты следует учитывать при разработке спортивной обуви для женщин.
Теперь в индустрии обратили внимание на различия в женской и мужской анатомии, которые могут повлиять на спортивные результаты. Среди них — большая подвижность суставов у женщин, которая может привести к повышенной нагрузке на лодыжки и колени. Сейчас есть производители, создающие спортивные пары с учетом специфики женской анатомии. В обувь монтируются специальные чашки для пятки, чтобы снизить давление на ахиллово сухожилие. Обувь конструируется так, чтобы лучше поддерживать свод женской стопы, облегчать движение, лучше фиксировать суставы.