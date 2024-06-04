Роскачество нашло пробелы с личными данными у половины беговых приложений

Организация изучила шесть приложений, у которых есть версии и для Android, и для iOS. Основным критерием при отборе была их популярность. При этом брали приложения, созданные именно для бега, а не для набора разных видов активности. Испытания проводились по 144 критериям в соответствии с национальным стандартом для тестирования мобильных приложений (ПНСТ 277−2018).