Роскачество: 90% псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах

«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайне — из 450 псевдоорганических продуктов более 400 реализовывались именно на маркетплейсах. В офлайн-торговле нарушения носят точечный характер», — говорится в сообщении, передают РИА Новости.
Специалисты организации провели мониторинг, охватив 16 торговых сетей, маркетплейсов и сервисов доставки. В ходе проверки были исследованы ведущие онлайн-платформы, такие как Ozon, Wildberries, «Мегамаркет» и «Яндекс. Маркет», а также десять крупных торговых сетей, включая Глобус, ВкусВилл, Ашан, Metro, Перекресток, Дикси, Магнолию, Ленту, Азбуку вкуса и Spar. Также был проверен сервис доставки Vprok и сеть магазинов алкогольной продукции Winestyle.
В результате анализа было выявлено более 450 товаров, которые можно отнести к категории псевдоорганических. На их упаковке или в интернет-карточках использовались термины «organic», «органик» или «органический», однако ни один из них не имел сертификата соответствия.
В Роскачестве уточнили, что большинство таких товаров — это импортные продукты с маркировкой на английском языке и международными знаками органической продукции. Наиболее распространенные маркировки включают «Organic», «Евролист» и «USDA».
Организация также напоминает, что настоящий «зеленый» продукт должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза. Название товара должно совпадать с указанным в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен иметь статус «Зарегистрирован».
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