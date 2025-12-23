Росхаляльнадзор: кто и как монополизирует рынок халяльных вакцин в России

Кто монополизирует этот растущий сегмент, как на нем зарабатывают, и в чем его специфика — в материале ВФокусе Mail.
Растущий рынок
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток выделит почти 600 тысяч рублей на услуги по сертификации вакцин как халяль, следует из данных портала «Госзакупки». В продуктовом портфеле института — рекомбинантные вакцины, включая «Конвасэл» (от COVID-19), противогриппозные «Флю-М», а также конъюгированные вакцины против пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций.
Право на проведение сертификации по стандарту «Халяль» получил Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) «Халяль» при Совете муфтиев России. Эта организация обладает эксклюзивными полномочиями, предоставленными ей председателем Духовного управления мусульман России и Советом муфтиев. Миссия центра заключается в развитии российской индустрии «Халяль» и продвижении отечественной продукции на ключевые рынки, включая ОАЭ и другие арабо-мусульманские государства.
Это не первые вакцины, прошедшие халяль-сертификацию в России. Ранее российская вакцина «ЭпиВакКорона» получила статус халяльной от МЦСиС. Эксперты центра, изучив компоненты и технологию производства, не нашли в них ничего запретного для мусульман. До этого аналогичное одобрение от духовного управления мусульман России получила вакцина «Спутник V».
С 1 сентября 2024 года в России заработал национальный стандарт ГОСТ Р 70402−2024, устанавливающий единые требования к органам по сертификации халяль. В Росаккредитации подтвердили, что документ был разработан с учетом норм ведущих международных исламских организаций — GSO и SMIIC/OIC. Его внедрение призвано упорядочить работу на быстрорастущем рынке, мировой объем которого превышает $2 трлн. Работа над стандартом велась в течение нескольких лет при участии Росаккредитации, которая также обеспечила перевод 17 международных стандартов халяль.
По данным СПАРК, в 2024 году выручка МЦСиС составила 225,2 млн руб, что на 21% больше по сравнению с 2023 годом и свидетельствует о востребованности услуг в области стандартизации и сертификации халяль. При этом прибыль компании — всего 11 млн руб., что может косвенно свидетельствовать о том, что центр сертификации искусственно завышает расходы, чтобы снизить налогооблагаемую базу и минимизировать выплаты по налогу на прибыль.
Помимо этого, на российском рынке работают и другие центры халяль-сертификации. Например, подобные услуги предоставляет подразделение АНО «Роскачество». Этот частный центр, аккредитованный Росаккредитацией и признанный в странах Организации исламского сотрудничества, проводит оценку соответствия продукции и услуг нормам шариата. Процедура включает подачу заявки, аудит производства, выдачу сертификата сроком на три года и дальнейший инспекционный контроль. Стоимость услуг начинается от 50 тысяч рублей. Организация была создана при участии «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и «Опоры России». Также на рынке присутствуют и другие игроки, например, International Halal Certification Center of Russia (IHCCR) — первый российский центр, официально аккредитованный Эмиратским центром (EIAC).
Примечательно, что некоторые организации используют в названиях элементы, имитирующие государственный надзор. Например, под брендом РОСХАЛЯЛЬНАДЗОР работает ООО «Центрхаляльнадзор». Его выручка, согласно данным СПАРК, за 2024 год составила 14,5 млн руб., а чистая прибыль — 2,2 млн руб.
Еще один участник отрасли — «Международный центр сертификации Халяль» (IHCCR) — в 2024 году показал выручку 11 млн руб. и чистую прибыль 2,5 млн руб., что также говорит о рентабельности этого сегмента бизнеса.
Что можно по шариату?
Халяльные стандарты полностью запрещают использование в медикаментах алкоголя, крови, свинины, мяса хищных или всеядных животных, а также человеческих компонентов. Использование в вакцинах компонентов животного происхождения допустимо исключительно при условии, что животное было забито в соответствии со стандартами «халяль».
В отношении спирта допускаются исключения: наружные средства (мази, кремы) разрешены по ханафитскому мазхабу, а внутренние (настойки, сиропы) — только если спирт выступает растворителем или консервантом, не имеет опьяняющей цели, не имеет альтернативы и применяется в минимальной дозировке. Как отмечает шариатский отдел, в экстренных случаях такие препараты считаются допустимыми.
Оборудование для халяльного производства также должно проходить тщательную очистку от следов запрещенных веществ. Персонал обязан обучаться нормам исламской этики и правилам халяльного производства. По ГОСТу сертификация требует привлечения экспертного совета по исламу для проведения аудитов и повторных проверок.
Фармацевты и провизоры, работающие с пациентами-мусульманами в рамках принципов исламской фармации, обязаны разбираться в пищевых ограничениях ислама и ассортименте разрешенных лекарств. Для подготовки таких специалистов в мире действуют специальные учебные программы. В ряде стран, таких как Саудовская Аравия, Египет, Малайзия и Индонезия, существуют вузы, где можно получить степень бакалавра по исламской фармации. Помимо высшего образования, доступны и краткосрочные курсы, посвященные исламскому праву (фикху) и этическим нормам при назначении и выдаче лекарственных средств.