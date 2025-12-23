Росхаляльнадзор: кто и как монополизирует рынок халяльных вакцин в России

По данным СПАРК, в 2024 году выручка МЦСиС составила 225,2 млн руб, что на 21% больше по сравнению с 2023 годом и свидетельствует о востребованности услуг в области стандартизации и сертификации халяль. При этом прибыль компании — всего 11 млн руб., что может косвенно свидетельствовать о том, что центр сертификации искусственно завышает расходы, чтобы снизить налогооблагаемую базу и минимизировать выплаты по налогу на прибыль.