Росавиация прорабатывает оснащение российских самолетов интернет-терминалами

«Важная, интересная задача, которую сейчас решает “Бюро 1440”. В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — сказал он.
По словам Ядрова, Росавиация сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, поскольку терминал должен соответствовать определенным требованиям. «В этой связи доработки могут затронуть конструкцию воздушного судна», — уточнил глава ведомства.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, должен ли быть интернет бесплатным на борту, Ядров сказал, что необходимо «коммерцию считать».
Как сообщили ТАСС в «Бюро 1440», компания разрабатывает абонентский терминал авиационного исполнения для организации доступа к спутниковому ШПД (широкополосному доступу в интернет) с борта самолета. «В рамках данного проекта было заключено соглашение о сотрудничестве с ПАО “Аэрофлот” в сфере развития цифровых сервисов. Для работы над интеграцией терминала в конструкцию бортов привлечены ключевые российские производители самолетов», — сказали там.