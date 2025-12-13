Росавиация прорабатывает оснащение российских самолетов интернет-терминалами

Как сообщили ТАСС в «Бюро 1440», компания разрабатывает абонентский терминал авиационного исполнения для организации доступа к спутниковому ШПД (широкополосному доступу в интернет) с борта самолета. «В рамках данного проекта было заключено соглашение о сотрудничестве с ПАО “Аэрофлот” в сфере развития цифровых сервисов. Для работы над интеграцией терминала в конструкцию бортов привлечены ключевые российские производители самолетов», — сказали там.