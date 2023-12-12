Росатом разработал новый метод поиска залежей углеводородов на арктическом шельфе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые Радиевого института им. Хлопина (предприятие научного дивизиона Росатома) разработали метод поиска залежей углеводородов на арктическом шельфе, который повышает точность бурения скважин и позволяет снизить затраты на сейсморазведку. Об этом сообщает пресс-служба института.

Способ основан на анализе изотопного состава гелия и других благородных газов, поступающих из недр земли в придонные воды. Он позволяет выделить наиболее перспективные зоны для доразведывания и дальнейшего поискового бурения нефтегазоносных скважин.

«Методика, разработанная нашими учеными, позволяет снизить вероятность ошибочного бурения скважин в 2 раза. Предлагаемая нами технология может обеспечить высокую точность измерений, снизить затраты на проведение дорогостоящей 3D-сейсмики и позволит сосредоточить усилия на наиболее перспективных участках. Помимо этого, метод максимально экологичен, не требует разрушающего вмешательства в окружающую среду и применим для картографирования любого шельфа, не только арктического», — приводит пресс-служба слова генерального директора Радиевого института Константина Вергазова.

Арктический шельф РФ относится к малоизученным регионам, на территории которого сосредоточено не менее 25% мировых запасов углеводородного сырья, отмечается в сообщении. Карты с изотопно-геохимическими аномалиями благородных газов раскроют особенности дегазации осадочных пород на шельфе, позволят повысить эффективность дальнейших геологоразведочных работ.

Радиевый институт — один из старейших институтов России, основан в 1922 году. Первый в СССР институт, в стенах которой проходило становление и развитие атомной науки и техники. Здесь впервые начали фундаментально исследовать явление радиоактивности, свойства радиоактивных веществ, создали первый в Европе циклотрон, разработали технологию выделения плутония из облученного урана.