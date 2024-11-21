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Росатом предложил Индонезии свои энергетические решения

Руководитель странового офиса Росатома в Индонезии Анна Белоконева представила передовые энергетические технологии госкорпорации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» представила свои энергетические решения правительству провинции Юго-Восточный Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба ГК.

«18 ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации “Росатом”, правительства провинции Юго Восточный Сулавеси и Национального энергетического совета Индонезии. Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов, в частности, никелевой руды», — говорится в сообщении. Руководитель странового офиса Росатома в Индонезии Анна Белоконева представила участникам встречи передовые энергетические технологии госкорпорации.

Участники встречи также обсудили важность обеспечения общественной приемлемости атомной энергетики и договорились продолжить обсуждение перспектив реализации проекта АЭС в провинции с участием как местных, так и национальных властей.