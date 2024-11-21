Росатом предложил Индонезии свои энергетические решения

«18 ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации “Росатом”, правительства провинции Юго Восточный Сулавеси и Национального энергетического совета Индонезии. Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов, в частности, никелевой руды», — говорится в сообщении. Руководитель странового офиса Росатома в Индонезии Анна Белоконева представила участникам встречи передовые энергетические технологии госкорпорации.