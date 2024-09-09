Романы, «тюрьма», две Светланы. Слухи и правда в жизни Александра Маслякова

К счастью, закон Александр Васильевич не переступал. В это время он жил с семьей в двух комнатах (на все про все — 29 кв. м) арбатской коммуналки. И только в 1990-е смог перебраться в четырехкомнатную квартиру «сталинки» на Смоленской набережной. Позже в придачу к восьми соткам от «Гостелерадио» появилась двухэтажная дача в Сергиевом Посаде, одна шведская иномарка была заменена другой. Костюмы он любил от «Хьюго Босс», а из еды предпочитал блинчики с мясом и жареную картошку. И жить не мог без книг, особенно выделял поэзию Ахматовой. Впрочем, в ХХI веке многое изменилось. Кроме Ахматовой, пожалуй…