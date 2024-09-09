Романы, «тюрьма», две Светланы. Слухи и правда в жизни Александра Маслякова

Бессменный ведущий телепрограммы «КВН» ушел в другой мир 8 сентября. Через 2,5 месяца он мог бы отметить 83-летие.
Хотя нет. Уже не мог бы. Последние два года Александр Васильевич мужественно боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи вынесли вердикт, что бороться дальше не имеет смысла. Все это время Масляков-старший провел в кругу близких. И тихо ушел.
На Жильцовой зрители его «женили»
Жена, сын, невестка и внучка — семья была небольшая, но все были связаны с «КВН» — телеимперией, построенной Масляковым.
Этой передаче он посвятил всю сознательную жизнь. Хотя поначалу выбрал совсем другой путь. Судьба.
«КВН» появился на ТВ в 1962-м, и первыми ведущими стали Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и другие дикторы Центрального Телевидения. Масляков пришел на телевидение спустя два года. И следующие девять лет выходил на сцену «КВН» с Жильцовой.
Их тандем так полюбился зрителям, что никто и верить не хотел в то, что ведущие — не муж и жена. Тем более даже в глубоко доинтернетовские времена люди знали, что жену Маслякова зовут Светой. Как и Жильцову.
Светлана Жильцова, однако, была замужем (супруг к телевидению никакого отношения не имел), растила сына Ивана. Но как она смотрела на Маслякова во время съемок передачи! Какими глазами!.. Однажды режиссер ей даже сделала замечание, мол, можно и на зрителей обратить внимание…
Светлана Семенова пришла на ЦТ в 1966-м помощником режиссера, когда ей было всего 18, и во время съемок «КВН» познакомилась с Масляковым. Он был на шесть лет старше. Закрутился роман. Несколько лет молодые встречались. А в октябре 1971-го наконец отправились в ЗАГС, закатив потом шумную — на 80 человек — свадьбу в ресторане гостиницы «Украина». Приглашены были родные, друзья, институтские приятели и молодежная редакция ЦТ почти в полном составе.
Только спустя восемь лет у супругов, занятых телекарьерой, родился сын Александр. Казалось бы, теперь сплетни о Маслякове должны были исчезнуть. Но куда там!
Блинчики с мясом и жареная картошка
Долгие годы по популярности Масляков соперничал с Юрием Николаевым, многолетним ведущим «Утренней почты». Слухи об обоих ходили просто фантастические! Маслякову без конца приписывали отношения с коллегами-ведущими, бурные романы с актрисами. Пока не появился самый бредовый слух — что популярный телеведущий попал в тюрьму.
Об этом говорили тихо на домашних кухнях, обсуждали в курилках заводов и фабрик. Конца и края, кажется, не было этим досужим разговорам. Ведь находились люди, которые якобы сидели с Масляковым в одной камере Бутырской тюрьмы! Как тут не поверить!
К счастью, закон Александр Васильевич не переступал. В это время он жил с семьей в двух комнатах (на все про все — 29 кв. м) арбатской коммуналки. И только в 1990-е смог перебраться в четырехкомнатную квартиру «сталинки» на Смоленской набережной. Позже в придачу к восьми соткам от «Гостелерадио» появилась двухэтажная дача в Сергиевом Посаде, одна шведская иномарка была заменена другой. Костюмы он любил от «Хьюго Босс», а из еды предпочитал блинчики с мясом и жареную картошку. И жить не мог без книг, особенно выделял поэзию Ахматовой. Впрочем, в ХХI веке многое изменилось. Кроме Ахматовой, пожалуй…
Между прочим, когда в середине 1980-х «КВН» снова возродился после закрытия, Жильцовой предложили вновь стать соведущей Маслякова. Но она не захотела второй раз войти в ту же реку.
А вот со своей Светланой Анатольевной Александр Васильевич прожил больше полувека. Жена никогда не выпячивала себя, не давала интервью. Да и сам Масляков в последние годы почти не общался с журналистами.
«Не Пушкин я. И не Гоголь»
«Я считаю, что семья для человека должна быть главным в жизни, — говорил Масляков когда-то. — И если в семье все нормально, то легче даются все другие свершения, в том числе и работа, какая бы она ни была. Конечно, семья — это много забот, но слава богу, что у меня эти заботы есть, потому что именно в них я и черпаю свои силы».
Оттого и в его формуле счастья, выведенной за годы жизни, все составляющие были связаны не с телекарьерой и (или) финансовым благополучием, а с семьей. Что, точнее, кто в этой формуле? Жена Светлана, которая когда-то согласилась выйти за него замуж, сын Саша, сноха Ангелина («красивая и умная девочка»). И, конечно, внучка Тася, которую Масляков безмерно любил.
Масляков-старший пришел на телевидение с дипломом МИИТа. Его сын сначала получил хорошее образование в МГИМО. Но дипломатом быть не захотел, а решил связать жизнь с ТВ. Сноха Ангелина (в девичестве Мармеладова) — журналист, работает гендиректором концертного зала «Планета КВН» в Марьиной Роще, где проходят съемки передачи. Их дочери Таисии 18 лет. И даже она с раннего возраста при деле — ведет детскую версию программы.
К сожалению, три года назад, по признанию Александра Васильевича, он сжег свои дневники, которые вел много лет. А жаль! Рассказывать о личном он не любил. Так что многого мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. И не прочтем стихов, написанных ведущим «КВН».
«Не Пушкин я. И не Гоголь», — признавался Масляков. Тем не менее любили его миллионы зрителей.