Романтика отменяется: как мечты о Стамбуле разбились о реальность

Ожидания подруг о жгучих турецких мужчинах разбились о реальность с глухим звуком. Вместо романтичных взглядов и нежных слов в ассортименте только мужчины, которые взглянут лишь с целью узнать, не хочешь ли ты приобрести пару сувениров с его прилавка. Каждый день девушки наблюдали, как турецкие «альфачи» так и норовят втюхать тебе обед на его террасе с видами, либо набор для чайной церемонии. И да, по сравнению с героями сериалов они выглядят как будто только что вышли с базара, где на рынке более важна выгодная сделка, чем флирт. Вывод очевиден был со старта отдыха: настоящий Стамбул и его мужчины — это совсем не сериал.