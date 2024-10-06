Романтика отменяется: как мечты о Стамбуле разбились о реальность

Поймав вдохновение от турецких сериалов, Оля решила отметить свой 26-й День Рождения в сердце Турции — Стамбуле. Её подруги с нетерпением ждали этого трипа, полного романтики, захватывающих видов и, конечно, загадочных турецких красавчиков. Но, как говорится, «чтобы избежать разочарования, надо уменьшить ожидания», и мечты молодой путешественницы иногда могут столкнуться с суровой реальностью.
Ожидание: романтика как в турецких сериалах и вкусная еда
Перед поездкой Оля усиленно погружалась в мир турецких сериалов, где главные героини вечером над Босфором пили чай, а красавцы с мускулистыми плечами ждали их с улыбкой на губах. Она представляла себя в роли героини, окружённой сладким запахом турецкого кофе и выпечки. Казалось, все было так просто: заказать такси, выехать в центр загадочной столицы, заказать кофе по-турецки и оказаться в гуще событий чарующего Востока.
Реальность: непредсказуемые ценники и хаос
По прибытию первой преградой оказались ценники Стамбула. Такси — минимум 300 лир (примерно 900 рублей). Приличная еда — минимум 500 лир за одного (1500 рублей). Экскурсии от 1000 лир с человека (3000 рублей). Здесь уже явно не до романтики и кофе, когда начинаешь разрабатывать план как выжить в Стамбуле за эти уже оплаченные 7 дней тура. Благо завтрак в отеле был включен.
Заехав в отель в старой части Стамбула близ главных исторических локаций, подруги начали исследовать город.
Если в мечтах у них были современные кафе с концептуальной турецкой кухней и мягкими креслами, то реальность уже на второй день свела их к уличным забегаловкам, торговым базарам, где даже шаверма стоит немалые 320 лир (около 1000 рублей). Заполненные туристами набережные, гудящие машины, толкающиеся местные в общественном транспорте резко вытолкнули из мечтаний о прекрасном.
Где милые турецкие красавчики?
Ожидания подруг о жгучих турецких мужчинах разбились о реальность с глухим звуком. Вместо романтичных взглядов и нежных слов в ассортименте только мужчины, которые взглянут лишь с целью узнать, не хочешь ли ты приобрести пару сувениров с его прилавка. Каждый день девушки наблюдали, как турецкие «альфачи» так и норовят втюхать тебе обед на его террасе с видами, либо набор для чайной церемонии. И да, по сравнению с героями сериалов они выглядят как будто только что вышли с базара, где на рынке более важна выгодная сделка, чем флирт. Вывод очевиден был со старта отдыха: настоящий Стамбул и его мужчины — это совсем не сериал.
Празднование Дня рождения: где десерт?
С наступлением главного дня именинницы подруги решили оставить все разочарования позади и отправиться на видовую террасу. Как истинные ценители красоты, они заказали столик с панорамным видом на Айя-Софию в премиум ресторане, даже предусмотрительно принесли свои свечки для турецкого десерта. Но местные официанты наотрез отказывались его подавать с фразой, что ставить свечи в пахлаву не положено, а если очень надо, то берите классический чизкейк. Девушки боем заказали пахлаву и под осуждающие взгляды персонала делали фото со свечками в турецком десерте, даже зажигать их не рискнули. В этот момент стало окончательно ясно: здесь даже скидки в честь праздника никто не предложит, не то, чтобы вкусный праздничный турецкий десерт.
ххх
В сегодняшнем Стамбуле хорошо только тем, кто готов к реальным тратам. Экономия на общественном транспорте, уличной еде, проживании здесь не сильно помогают. Колебания валюты и рост инфляции очень сильно отразились на стоимости товаров и услуг в Стамбуле на 2024 год, а перспективы по улучшению ситуации явно не ожидаются. Транспорт, экскурсии и даже простая еда оказываются значительно дороже, чем предполагаешь, речи даже уже не идет о знаменитом турецком шоппинге.