Роман Хемингуэя с приложенной запиской вернули в библиотеку через 56 лет

Роман «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя вместе с запиской, объясняющей задержку, и чеком, возмещающим стоимость книги, вернули в библиотеку Коннектикута (США) через 56 лет, — пишет United Press International.
Гринвичская библиотека сообщила в социальных сетях, что на днях получила посылку с «просроченной» книгой, объяснительной запиской и чеком на покупку нового экземпляра. Как оказалось, юный читатель забыл вернуть книгу из-за переезда в другой штат. Но, обнаружив роман в сознательном возрасте, он, как приличный гражданин, решил вернуть экземпляр, объясниться и возместить стоимость книги.
«Я родился и вырос в Гринвиче, но моя семья переехала в северную часть штата Нью-Йорк в 1980 году. Недавно я разбирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо», — гласит приложенная «объяснительная» записка.
Известно, что сотрудники библиотеки были приятно удивлены порядочностью читателя и поблагодарили его за выписанный на покупку новой книги чек.
Ранее рассказывали, что американец попытался вернуть в библиотеку книгу о бейсболе 50 лет спустя.