Роман Хемингуэя с приложенной запиской вернули в библиотеку через 56 лет

«Я родился и вырос в Гринвиче, но моя семья переехала в северную часть штата Нью-Йорк в 1980 году. Недавно я разбирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо», — гласит приложенная «объяснительная» записка.