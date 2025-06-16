Роли без сценария: кого любила Татьяна Друбич

В 1977 году, после невероятного триумфа в «Ста днях после детства», Татьяна стояла перед выбором своей жизни. Поступать после школы во ВГИК ей не советовали, Сергей Соловьев предложил ей идти по стопам старшего брата-стоматолога (она еще школьницей переписывала ему конспекты), режиссер открыто говорил ее родителям: «Если она может не быть актрисой (а она может) лучше ею не быть. Куда она хочет — в медицинский? Вот пусть и идет». Так в 17 лет она стала студенткой лечебного факультета Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко — ныне Медуниверситет.