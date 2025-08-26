Роковая гора: Пик Победы в Киргизии за август забрал жизни пяти альпинистов

Первым отдал жизнь капитан российской сборной по альпинизму, 66-летний Николай Тотмянин. Он достиг пика 10 августа, но на следующий день скончался в больнице от инфаркта — цена покорения высоты оказалась слишком высокой.
12 августа иранцы Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиоглу. Они поднялись на вершину, а при спуске встретились с Натальей Наговициной, которая только начинала восхождение. Через несколько часов иранская пара погибла, а россиянка получила серьёзную травму ноги и оказалась в ловушке на гребне.
Отправившиеся 13 августа на выручку к Наталь немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья тоже не обошлись без потерь, ведь Лука трагически погиб на горе по пути назад, заработав серьёзное обморожение.
Особая трагичность ситуации связана с прошлым: Лука Синигалья ранее поднимался с Натальей на Хан-Тенгри, где погиб её муж Сергей. Итальянец пытался отплатить за помощь, но сам не смог выжить.
Спасатели считают, что шансы на спасение Натальи Наговициной близки к нулю. А тело итальянца Синигальи лежит на несколько сотен метров ниже. Он пытался избавиться от отмороженной руки или сброситься со скалы от безысходности. К россиянке даже дрон не могут отправить из-за погодных условий, посему её тело, если она мертва, достанут лишь через год.