Роковая гора: Пик Победы в Киргизии за август забрал жизни пяти альпинистов

В августе пик Победы в Киргизии стал местом смерти и «перекрёстком» судеб пяти альпинистов из разных стран. Среди жертв — двое россиян, двое иранцев и один итальянец, чьи пути пересекались на этой роковой горе. Об этом сообщает SHOT.

Источник: РИА "Новости"

Первым отдал жизнь капитан российской сборной по альпинизму, 66-летний Николай Тотмянин. Он достиг пика 10 августа, но на следующий день скончался в больнице от инфаркта — цена покорения высоты оказалась слишком высокой.

Николай Тотмянин
Николай ТотмянинИсточник: Life.ru

12 августа иранцы Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиоглу. Они поднялись на вершину, а при спуске встретились с Натальей Наговициной, которая только начинала восхождение. Через несколько часов иранская пара погибла, а россиянка получила серьёзную травму ноги и оказалась в ловушке на гребне.

Погибшие альпинисты из Ирана
Погибшие альпинисты из ИранаИсточник: Life.ru

Отправившиеся 13 августа на выручку к Наталь немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья тоже не обошлись без потерь, ведь Лука трагически погиб на горе по пути назад, заработав серьёзное обморожение.

Лука Синигалья
Лука СинигальяИсточник: Life.ru

Особая трагичность ситуации связана с прошлым: Лука Синигалья ранее поднимался с Натальей на Хан-Тенгри, где погиб её муж Сергей. Итальянец пытался отплатить за помощь, но сам не смог выжить.

Спасатели считают, что шансы на спасение Натальи Наговициной близки к нулю. А тело итальянца Синигальи лежит на несколько сотен метров ниже. Он пытался избавиться от отмороженной руки или сброситься со скалы от безысходности. К россиянке даже дрон не могут отправить из-за погодных условий, посему её тело, если она мертва, достанут лишь через год.