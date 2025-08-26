Роковая гора: Пик Победы в Киргизии за август забрал жизни пяти альпинистов

Спасатели считают, что шансы на спасение Натальи Наговициной близки к нулю. А тело итальянца Синигальи лежит на несколько сотен метров ниже. Он пытался избавиться от отмороженной руки или сброситься со скалы от безысходности. К россиянке даже дрон не могут отправить из-за погодных условий, посему её тело, если она мертва, достанут лишь через год.