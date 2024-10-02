Рок-группа Pink Floyd продала права на свои песни

Роджер Уотерс ушел из Pink Floyd в 1985 году, после чего пытался через суд добиться запрета для своих бывших коллег по группе использовать товарный знак Pink Floyd, а также выступать и выпускать новые альбомы под этим названием, но в конечном итоге проиграл эту тяжбу. В 2013 году в интервью BBC он признал, что зря подал в суд на Гилмора и Мейсона, и сказал, что был неправ.