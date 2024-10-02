Рок-группа Pink Floyd продала права на свои песни

Британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать музыкальные права на каталог своих композиций, включая хиты, компании Sony за $400 млн (37,3 млрд руб.). Об этом сообщило японское издание Nippon со ссылкой на газету Financial Times.
Сделка включает права на название группы и портреты ее участников, что позволяет Sony продавать сопутствующую продукцию (одежду, сувениры
Pink Floyd известны такими хитами, как The Dark Side of the Moon и The Wal. В настоящее время группа состоит только из двух своих первоначальных участников — Дэвида Гилмора и Ника Мейсона, причем оба музыканта сосредоточены на сольных карьерах. С еще одним основателем группы Роджером Уотерсом Дэвид Гилмор находится в многолетнем конфликте с середины 80-х годов прошлого столетия из-за прав на использование бренда Pink Floyd, поясняет BBC (заблокирована в России).
Роджер Уотерс ушел из Pink Floyd в 1985 году, после чего пытался через суд добиться запрета для своих бывших коллег по группе использовать товарный знак Pink Floyd, а также выступать и выпускать новые альбомы под этим названием, но в конечном итоге проиграл эту тяжбу. В 2013 году в интервью BBC он признал, что зря подал в суд на Гилмора и Мейсона, и сказал, что был неправ.
Таким образом, сделка, заключенная на этой неделе, знаменует собой конец многолетней борьбы между участниками группы по поводу продажи. История с попыткой реализации интеллектуальной собственности коллектива длится два года. Ранее в этой связи упоминались в качестве возможных покупателей BMG, Warner Music и другие.
Эта сделка стала очередной в списке уже состоявшихся громких покупок Sony Music, летом 2024 года она сумела приобрести права на музыкальный каталог британской рок-группы Queen за $1,27 млрд (более 107 млрд руб.). Также компания в феврале 2024 года завершила сделку по приобретению половины изданных и неизданных записей Майкла Джексона, которая обошлась не менее чем в $600 млн, сообщает Billboard.