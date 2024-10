Рок-группа Pink Floyd продала права на свои песни

Pink Floyd известны такими хитами, как The Dark Side of the Moon и The Wal. В настоящее время группа состоит только из двух своих первоначальных участников — Дэвида Гилмора и Ника Мейсона, причем оба музыканта сосредоточены на сольных карьерах. С еще одним основателем группы Роджером Уотерсом Дэвид Гилмор находится в многолетнем конфликте с середины 80-х годов прошлого столетия из-за прав на использование бренда Pink Floyd, поясняет BBC (заблокирована в России).